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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara çay ikramı

21.02.2019 21:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi sonrası vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıttı.


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