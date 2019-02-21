Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara çay ikramı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi sonrası vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıttı.
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara çay ikramı21.02.2019 21:10
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