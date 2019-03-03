Başkan Erdoğan’dan vatandaşa hakaret eden CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sert sözler 03.03.2019 18:30

Partisinin Samsun mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, vatandaşa 'bize oy vermezseniz şerefsizsiniz' diyen CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sert çıktı. Erdoğan, "CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP’nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Hale bak. İşte CHP’li belediye başkanı. AK Parti’de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan, "CHP ve şürekâsının tek hedefi, rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı yok niye? Cesaret. CHP'nin amacı miting ve TV programıyla bu seçimi de savuşturmak, bölücü örgütün partisinin küstahlarına bile tahammülleri var." dedi. Öte yandan konuşmasında CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da eleştiren Erdoğan, "Hatay Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak. İşte CHP'li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor" diyerek o görüntüleri izletti.