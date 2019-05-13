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Başkan Erdoğan’dan vatandaşa, “Daha güzel olacak” cevabı

13.05.2019 00:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Taksim'de nostaljik tramvaya bindiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.


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