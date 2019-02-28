Başkan Erdoğan'dan vatan düşmanlarına Erzurum Kongresi göndermesi 28.02.2019 14:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, "Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz. "Vatan bir bütündür bölünemez, manda ve himaye yani: Vesayet kabul edilemez!" sözünü bir asır önce Erzurum'dan ilan etmiştik. Bu ülkeyi bölmeyecekler, Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güney Doğu var." dedi.