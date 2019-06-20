CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne küfür etme olayıyla ilgili Başkan Erdoğan, “Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem.” dedi.
Başkan Erdoğan'dan valiye küfür eden Ekrem İmamoğlu'na tepki20.06.2019 22:33
- Başkan Erdoğan'dan valiye küfür eden Ekrem İmamoğlu'na tepki
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