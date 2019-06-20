Başkan Erdoğan'dan valiye küfür eden Ekrem İmamoğlu'na tepki 20.06.2019 22:33

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne küfür etme olayıyla ilgili Başkan Erdoğan, “Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem.” dedi.