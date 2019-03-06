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Başkan Erdoğan'dan Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'ye sert tepki

06.03.2019 12:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'ye, "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Bu nasıl Türkiye'ye katkıda bulunmaktır." diyerek sert çıktı.


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