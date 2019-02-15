Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin açıklama

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile gündem özel" programında, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Başkan Erdoğan, Soçi'de düzenlenen Suriye zirvesine ilişkin, "Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu" dedi. Başkan Erdoğan, Trump'ın yapması beklenen açıklamaya ilişkin ise, "Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan FETO'nun iadesine ilişkin ABD'nin samimi davranmadığını da sözlerine ekledi. Fransa tarafından yapılan soykırımları hatırlatan Başkan Erdoğan Macron'ın sözde soykırım kararına ilişkin " Macron bunları bilmez. Ben söyledim ona 'sen siyasette yenisin bunları bilmezsin. Tarihini öğren' dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bu ifadeyi dikkatli kullan. Önce tarihi öğren." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin açıklama15.02.2019 22:45
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