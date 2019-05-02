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Başkan Erdoğan'dan ''Türkiye İttifakı'' mesajı

02.05.2019 13:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı'' dedi.


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