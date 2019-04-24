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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup

24.04.2019 15:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi.


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