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Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Arnavutluk maçı sonrası A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

12.10.2019 19:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Öte yandan Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" etiketini de eklediği tweette, milli takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.

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