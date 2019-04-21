Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in Şişli'deki Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret

Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in Şişli'deki Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret

21.04.2019 21:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği yurt geçtiğimiz günlerde CHP'liler tarafından çirkin bir saldırıya uğramıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları