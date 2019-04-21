Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği yurt geçtiğimiz günlerde CHP'liler tarafından çirkin bir saldırıya uğramıştı.
Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in Şişli'deki Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret21.04.2019 21:11
- Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in Şişli'deki Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret
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