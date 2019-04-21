Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in Şişli'deki Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret 21.04.2019 21:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği yurt geçtiğimiz günlerde CHP'liler tarafından çirkin bir saldırıya uğramıştı.