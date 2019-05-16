Başkan Erdoğan'dan Tuncay Özilhan'a çok sert tepki 16.05.2019 22:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri ile iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. İçeriden vurmaya çalışanlara da hesabını sormasını biliriz. Daha siz bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Daha bir hafta geçmeden yaptıkları konuşmaya bak. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Sizleri kurtarırsa bu millet kurtarır." ifadesini kullandı.