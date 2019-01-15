Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Parti'li olmamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir tarafa koyuyoruz'' dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye tek parti zihniyetini, tek bir zerresi kalmayana kadar ezip yok etmelidir." diye konuştu. Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin olarak da " Tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama15 Ocak 2019, Salı
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