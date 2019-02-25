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Başkan Erdoğan'dan Tokat'ta önemli açıklamalar

25.02.2019 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Tokat'ta önemli açıklamalarda bulundu.


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