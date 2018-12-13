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Başkan Erdoğan'dan tokat gibi kur faiz ve enflasyon açıklaması!

13 Aralık 2018, Perşembe

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeye yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Başkan Erdoğan, "Kur, faiz ve enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık" ifadelerini kullandı. Kurdaki dalgalanmayı fırsat bile sözde ekonomist ve yazarlarda Erdoğan'ın hedefindeydi "Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık." dedi.


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