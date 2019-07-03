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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

03.07.2019 19:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri, aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir " dedi.


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