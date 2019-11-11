Başkan Erdoğan'dan "temel atmama" töreni yapan İmamoğlu'na sert tepki: Bunların bünyesine ağır gelir 11.11.2019 12:23

"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " temel atmama" töreni yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında konuştu. Başkan Erdoğan " temel atmama" töreni yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir." diyerek sert dille eleştirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMET BUNLARIN BÜNYESİNE AĞIR GELİR

"İBB Başkanı seçildiğimde İstanbul'da kokudan geçilmeyen Haliç'i, su akmayan evleri, çöp, çamur ile anılan İstanbul'u devraldık. Gece gündüz çalışarak İstanbul'u yaşanabilir bir hale getirdik. Atık yönetiminde şehrimize çağ atlattık. İstanbul'da yaptığımız temel atma törenleri saymakla bitmez.

Temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma gibi işlere zaten yabancılar. Şahsım temel atma törenine değil daha çok açılışa giderim. Ama bunların yaptığına bakın, temel atmama töreni. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir.

MİLLETİMİZ VAKTİ GELDİĞİNDE HESABINI BİRER BİRER SORACAKTIR

Bu yaklaşımın adı İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya, perişanlığa mahkum etmektir. Biz, 25 yıl önce İstanbul'un 2050'ye kadar olan sorunlarını çözecek adımlarını atmıştık. Şimdi de hayata geçiriyoruz. İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Kendi alanında dünyanın en modern örneği bir tesis kazandıracaktık. Tabii hizmet vizyon meselesidir.

Milletimiz bütün bunları takip ediyor. İnşallah vakti geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da var olan 2 tesisin yeterli olduğunu belirtip "Bu tesise ihtiyaç yok" diyerek Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edildiğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 'Gereksiz' olarak nitelendirdiği projenin aslında hayati bir proje olduğunu 13 maddelik bir manifesto ile açıkladı.

BAKAN VARANK DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni'ne sert tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum." açıklamasında bulundu.