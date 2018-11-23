Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı ve Ziraat Bankası Kütüphanesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan eğitim konusunun önemine vurgu yaparken, "İstanbul Medeniyet Üniversite Ziraat Bankası Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanelerinden biri olacak." dedi.
Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar23 Kasım 2018, Cuma
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