Başkan Erdoğan'dan TCG Burgazada’nın teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan Akdeniz konusunda net mesajlar verirken, "Meydanları haydutlara bırakmayacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan TCG Burgazada’nın teslim töreninde önemli açıklamalar04 Kasım 2018, Pazar
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