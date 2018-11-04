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Başkan Erdoğan'dan TCG Burgazada’nın teslim töreninde önemli açıklamalar

04 Kasım 2018, Pazar

Başkan Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan Akdeniz konusunda net mesajlar verirken, "Meydanları haydutlara bırakmayacağız." dedi.


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