Başkan Erdoğan'dan tatile giden İstanbullulara çağrı: İstanbul'luların dönüşü çok önemli (Video) 07.06.2019 14:10

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Vatandaşlarımızın dönüşü çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir dışına tatile giden İstanbulluların seçim için dönüşünün çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimleri hakkında konuştu:

"İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri önem arz ediyor. Milletvekilleri arkadaşlarımız İstanbul dışında yoğun bir şekilde çalışıyor. İllerden vatandaşlarımızı İstanbul'a döndürme konusunda çalışıyorlar. İstanbul'da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir. Sandığa gitmeyen seçmeni sıfıra yakın konuma getirmek çok önemli."