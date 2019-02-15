Başkan Erdoğan tanzim satışının tüm yurda yayılacağını belirterek, "Şimdi bize bir operasyon çekmeye kalkıyorlar. Domates, biber, bakliyat ürünleri. Zincir marketlere de açık söyledim. Eğer bu fiyatlar en uygun yere çekilmezse adımlarımızı atarız. Adımı attık. Şu anda bu işe Ankara, İstanbul olarak başladık. Bugün Bursa'da 3 tane açtık. Yarın öbür gün 10'a çıkacak. Ben 30'a kadar çıkartın dedim. Anında fiyatlar yarı yarıya düştü. Zincir marketlerde de fiyatlar ciddi manada düşüş göstermeye başladı. Seçim sonrası bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği takdirde ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan tanzim satış uygulamasına ilişkin açıklama:Tüm yurda yayılacak...15.02.2019 23:49
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu
- Başkan Erdoğan: Ey benim Kürt kardeşim gene bu oyuna gelecek misin?
- Başkan Erdoğan'dan zillet ittifakına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan tanzim satış uygulamasına ilişkin açıklama:Tüm yurda yayılacak...
- Başkan Erdoğan'dan muhalefetin IMF iddialarına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte eski Türkiye'nin sağlık sistemi
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: "Sen neredesin?"
- Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğine ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan Macron'un sözde Ermeni soykırımı kararına sert tepki
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.