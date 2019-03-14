Başkan Erdoğan'dan Taksim'de ezanın ıslıklanması rezaletine ilişkin çok sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de toplanan eylemcilerin okunan yatsı ezanını protesto etmelerini sert bir dille uyardı. Başkan Erdoğan, "Ana muhalefetin sözcüsü bu polislere karşı yapılmış bir tepkidir diyor. Bir defa bu hazırlık nereden? Hepiniz düdüklerinizle oraya geliyorsunuz, ezan okunuyor bunlar öttürülmeye başlıyor. Bu milletin kırmızı çizgisi ezan, bayrak ve vatandır. Bundan taviz yok." dedi.
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