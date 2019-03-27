Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program" paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." dedi.
Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program" paylaşımı27.03.2019 17:10
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