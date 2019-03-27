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Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program" paylaşımı

27.03.2019 17:10

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." dedi.


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