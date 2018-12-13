Başkan Erdoğan'dan sürpriz! O süre kısalıyor 13 Aralık 2018, Perşembe

İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz.