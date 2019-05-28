Başkan Erdoğan'dan sürpriz! İftarlarına telefonla katıldı 28.05.2019 21:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün iftarını Zeytinburnu sahilinde bir ailenin yer sofrasına konuk olarak yapmasının ardından, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi mezunlarının Eyüp Sultan'daki iftarına telefonla katıldı. Başkan Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi mezunlarına teşekkürlerini iletti. İşte yapılan o telefon görüşmesi...