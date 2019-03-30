Başkan Erdoğan'dan Sultangazi'de önemli açıklamalar 30.03.2019 14:27

3. durağı olan Sultangazi'de konuşan Başkan Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık." dedi.