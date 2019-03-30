Başkan Erdoğan'dan Sultangazi'de önemli açıklamalar

3. durağı olan Sultangazi'de konuşan Başkan Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Sultangazi'de önemli açıklamalar30.03.2019 14:27
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