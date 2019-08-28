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Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı

28.08.2019 15:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.


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