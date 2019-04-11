Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması 11.04.2019 17:18

Başkan Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim" ifadelerini kullandı.