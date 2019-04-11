Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması

Başkan Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması11.04.2019 17:18
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