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Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması

11.04.2019 17:18

Başkan Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim" ifadelerini kullandı.


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