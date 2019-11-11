Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz! 11.11.2019 12:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi. Sözde çevrecilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalktı. Haftalarca şehirleri ateşe verip milletin malını mülkünü yağmalamışlardı. O zaman ağaç diye haykıranlara şimdi nerede, hiç biri ortada yok. Bir dikili ağaçları bile yok." şeklinde konuştu.

'11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Batıkent Çakırlar mevkisinde dikilen fidanlara can suyunu verdi. Son gelen bilgilerde ise hedeflenen 11 milyon fidanın 13 milyonun üzerine çıktığı öğrenildi.

Fidan dikme etkinliğinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sözde çevrecilere yönelik açıklamalarda bulundu.



GEÇMİŞTE AĞAÇ DİYE HAYKIRANLAR ŞİMDİ ORTADA YOK

Erdoğan, "Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalktı. Haftalarca şehirleri ateşe verip milletin malını mülkünü yağmalamışlardı. O zaman ağaç diye haykıranlara şimdi nerede, hiç biri ortada yok. Bir dikili ağaçları bile yok. Birçok ilimizde ormanlık alanlarımızı nasıl yaktıklarını gördük. PKK terör örgütü ormanlarımızı nasıl yaktığını kendisi açıkladı. Bunların amacı orman değil Türkiye'yi kuşatmaktı. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz." ifadelerini kullandı.