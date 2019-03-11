Başkan Erdoğan'dan Şırnak'lılara hastane ve stadyum müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Cizre stadı kullanılamaz halde. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Şırnak'a şehit hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor.'' açıklamalarında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'lılara hastane ve stadyum müjdesi11.03.2019 14:35
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