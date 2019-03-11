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Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ın 3 ilçesine doğal gaz müjdesi

11.03.2019 14:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bu yıl içinde Cizre'ye, önümüzdeki yıl içinde de Silopi ve İdil'e doğal gazı vereceğiz.'' dedi.


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