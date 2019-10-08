Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar 08.10.2019 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında katıldığı Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Sırbistan ile işbirliği halinde yapılacak olan yollarla ilgili de "Bu çalışmalar 'Yol hayattır, yol medeniyettir' anlayışı gereği çok önemli" dedi.

Son dakika... Başkan Erdoğan, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında katıldığı Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum.

- 'Yol medeniyettir' anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor

- Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz