Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey batı, ey arap ligi! Bu devran elbet dönecek 16.10.2019 12:54

Son dakika haberine göre Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sivil kayıpları hakkında dem vuranların geçmişte hiç sesi çıkmıyordu. Bunlar ummuyordu. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyorlardı baktılar ki süreç tersine döndü şimdi aramaya başladılar. Ey batı, ey Arap Ligi, Ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek" dedi

Bugün sivil kayıpları hakkında dem vuranların geçmişte hiç sesi çıkmıyordu. Bunlar ummuyordu. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyorlardı baktılar ki süreç tersine döndü şimdi aramaya başladılar.

Ey batı, ey Arap Ligi, Ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek.

Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle aynı sıkıntılarla baş başa kalacaksınız. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Bakalım o zaman teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz nasıl davranacaksınız. Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır.

Türkiye bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama bakalım o gün geldiğinde siz ne yapacaksınız. Bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkabilecek misiniz?

Teröristler canınızı yakmaya başladığında yine bu asil millet yanınızda olacaktır. Onun için diyorum ki gelin bu mücadelede Türkiye'nin yanında olun. En azından karışmayın. Özellikle NATO üyesi ülkelere sesleniyorum nasıl oluyor da bu ülkeler YPG / PKK'nın yanında oluyor onlara silah veriyor. Başta ABD öbür tarafta Almanya, Fransa bunlara her türlü desteği veriyor. Neyle anlatacaksınız bunu bunların durumu deve kuşu gibi, saklayamıyorlar.

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim inancımız ne kültürümüz ne ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık bize bu ithamları yapanların geçmişi sivil katliamları ile doludur. Geçen Macron'a söyledim. Ruanda'da yüz binlerce insanı Cezayir 'de yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya dedim. 'Aynaya bak aynaya' dedim.