Başkan Erdoğan'dan şehit eşine saygısızlığa sert tepki: Yargı süreci başlatılacak 28.03.2019 00:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zillet İttifakı'nın CHP'li Adana adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine karşı yaptığı büyük saygısızlığa karşı yargı sürecinin başlayacağını açıkladı. Erdoğan, "Bunlar için insanın hele hele şehitlerin değeri hiç yok. Öyleyse benim vatandaşım orada kalkıp da hanım kardeşimize saygısızlık yapacağı yerde kendi belediye başkan adaylarına haddini bildirmesi gerekirdi. Burada bir yargı sürecini de başlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.