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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu! İşte duygulandıran o anlar

22.04.2019 01:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti. İşte herkesi duygulandıran o anlar...


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