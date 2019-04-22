Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti. İşte herkesi duygulandıran o anlar...
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu! İşte duygulandıran o anlar22.04.2019 01:02
- Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu! İşte duygulandıran o anlar
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