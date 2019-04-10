Başkan Erdoğan'dan seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama 10.04.2019 09:49

Rusya ziyaretinden dönerken uçakta açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, yerel seçimle ilgili, “İtirazlar devam edecek ki, nihai karar mercii YSK. Orası bu kararı verdiği zaman, ‘Eyvallah o zaman başım gözüm üstüne’ dersin” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.