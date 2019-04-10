Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama

Başkan Erdoğan'dan seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama

10.04.2019 09:49

Rusya ziyaretinden dönerken uçakta açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, yerel seçimle ilgili, “İtirazlar devam edecek ki, nihai karar mercii YSK. Orası bu kararı verdiği zaman, ‘Eyvallah o zaman başım gözüm üstüne’ dersin” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları