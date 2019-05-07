Başkan Erdoğan'dan seçim paylaşımı 07.05.2019 18:26

Başkan Erdoğan İstanbul seçimlerine yönelik twitter hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan ''İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. YSK'nın verdiği kararın ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz'' dedi.