Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'lılara devlet hastanesi müjdesi 08.03.2019 16:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şanlıurfa'ya bin 775 yataklı 89 adet tesisi kazandırdık. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. İmar Barışı ile 160.000 vatandaşımızın sorununu çözdük.'' dedi.