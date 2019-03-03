Başkan Erdoğan'dan Samsun'da peş peşe müjde

Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Samsun'da düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü." dedi. "Startını buradan veriyorum" deyip müjdeleri peş peş açıklayan Erdoğan, "Samsun batı çevre yoluna dair kamulaştırma ihalesi yapılacak. 120 kilometre olan bölünmüş yola uzunluğunu 309 kilometreye çıkardık. Köprüleri, kavşakları ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.