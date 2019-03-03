Başkan Erdoğan'dan Samsun'a müjde! "250 yataklı hastanenin temelini bu akşam atıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri kapsamında Samsun'daydı. Tekkeköy'de parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, 250 yataklı hastanenin temelinin atılacağı müjdesini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da akşam saatlerın vatandaşlara hitap etti.
HASTANE MÜJDESİ
Parti otobüsünün önüne gelerek kendisini karşılayan halka seslenen Başkan Erdoğan müjdeli haberi de verdi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen Samsunlulara hastane haberini verdi.
Başkan, "250 yataklı hastanenin temelini bu akşam atıyoruz" şeklinde konuştu.
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