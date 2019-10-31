Başkan Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür 31.10.2019 23:22

Başkan Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Havan toplarının füzelerin atıldığı bir dönemde sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden hizmet vermelerinin her türlü takdirin üstüne olduğunu belirten Erdoğan, "Bu vesileyle ben Sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle ben Sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerinin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum."