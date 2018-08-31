Başkan Erdoğan'dan S-400 ve F-35 mesajı

ürkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35'lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz veya kendimiz üretiriz..
Başkan Erdoğan'dan S-400 ve F-35 mesajı31 Ağustos 2018, Cuma
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