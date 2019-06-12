Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Biz bu işi bitirdik

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulunduğu kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya tarafından önümüzdeki ay teslimatı yapılacak S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada,"Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi.
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Biz bu işi bitirdik12.06.2019 21:57
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