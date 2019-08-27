Başkan Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar 27.08.2019 13:12

Günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılıyor. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Malumunuz bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz bir fuarımız var. Ayrıca MAKS 2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da Teknofest'i düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.