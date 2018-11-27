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Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

27 Kasım 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Karadeniz'de yaşanan gerilime değindi. Erdoğan, "Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ne Doğu Akdeniz'de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.


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