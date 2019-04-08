Başkan Erdoğan'dan Rusya Açıklaması: Vize serbestisi gündemimizde 08.04.2019 10:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, '' Ülkemizde ve Rusya'da yatırım planları alan iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. Vize serbestisi konusu da gündemimizde yer alan bir başlık. Hususi pasaptort ile TIR sürücüleri için vizesiz seyahatin acilen uygulanması sonra bütün vatandaşlarımız için hayata geçmesini istiyoruz.'' dedi.