Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, '' Ülkemizde ve Rusya'da yatırım planları alan iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. Vize serbestisi konusu da gündemimizde yer alan bir başlık. Hususi pasaptort ile TIR sürücüleri için vizesiz seyahatin acilen uygulanması sonra bütün vatandaşlarımız için hayata geçmesini istiyoruz.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Rusya Açıklaması: Vize serbestisi gündemimizde08.04.2019 10:55
- CHP yandaşı Halk TV'den YSK'ya seçim baskısı! Hırsızlığı örtbas etmeye çalışıyor
- Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacağı reform paketine kilitlendi
- İstanbul'daki seçimlerde organize usulsüzlük nasıl yapıldı?
- Başkan Erdoğan'dan Rusya Açıklaması: Vize serbestisi gündemimizde
- Müge Anlı canlı yayınında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Seçimlerin neredeyse bütünü usulsüz
- Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı
- Başkan Erdoğan: Suriye'ye operasyon için tamamen hazırız
- Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a silahlı saldırı
- Altın fiyatları son durum: 8 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?
- Dolar son dakika! 8 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
- Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Nisan 2019 hava durumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.