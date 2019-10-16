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Başkan Erdoğan'dan 'Rejim SDG ile anlaştı'' iddialarına açıklama

16.10.2019 14:53

AK Parti grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'teki gelişmelere ilişkin, "Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum" dedi.


Münbiç'teki gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok. Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır." dedi.

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