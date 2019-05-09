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Başkan Erdoğan'dan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalar

09.05.2019 16:30

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır." dedi.


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