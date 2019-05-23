Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren ardından Almanya'ya uzanan ve İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda önemli açıklamalar23.05.2019 14:40
- İşte YSK'nın İstanbul kararının perde arkası
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş YSK açıklaması
- Akrobatın feci sonu! 12 metre yükseklikten yere çakıldı
- Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı
- Kayıp AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı'dan acı haber
- Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın ile sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un gizli yazışmaları ortaya çıktı!
- Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda önemli açıklamalar
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması
- Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...
- Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını açıkladı
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i...
- 150 yıllık hayal gerçek oluyor! Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.