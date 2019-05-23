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Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

23.05.2019 14:40

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren ardından Almanya'ya uzanan ve İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir." dedi.


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