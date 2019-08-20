Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a duygulandıran veda

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a duygulandıran veda

20.08.2019 18:23

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dursun'un tabutuna omuz verdi. Erdoğan, Haluk Dursun'a kendi sözleriyle veda etti. Erdoğan,"Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları