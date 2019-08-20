Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a duygulandıran veda 20.08.2019 18:23

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dursun'un tabutuna omuz verdi. Erdoğan, Haluk Dursun'a kendi sözleriyle veda etti. Erdoğan,"Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.